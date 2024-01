Los grandes derrotados son nuestra liga, nuestro fútbol

Otras voces afirman que la decisión no puede ser individual, sino colectiva. Y que debería partir de la propia AFA. Que esos jugadores que fuercen a los clubes no deberían ser convocados tampoco a las selecciones nacionales. Una maniobra polémica, porque inclusive puede ser interpretada como un abuso. En rigor, está sucediendo todo lo contrario. La AFA tiene un sistema de vigilancia para no perder detalle y poder convocar a todos los pibes que parten rápido hacia Europa. ¿Acaso podría darse la AFA el lujo de perderlos? No es un debate fácil. Nuestra Liga por ahora es la gran derrotada. Nuestros hinchas. Nuestro fútbol. Nuestro campeonato que inició una nueva temporada y perdió a los mejores, como nos sucede desde hace décadas.