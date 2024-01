Los papeles de Perón: del miedo al comunismo a los guiños con Mao

Perón cometía en un párrafo dos gaffes: en 1953 no hubo elecciones y las elecciones de 1957 se realizaron durante el gobierno de facto del general Pedro E. Aramburu, no en el de Frondizi. Vuelve a equivocarse en otro punto cuando dice: “Si se tiene en cuenta que los socialistas son también marxistas, con poco que hayan progresado fuera de la Ley, sus actuales adherentes no bajarán del medio millón”.