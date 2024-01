De las tribunas al banco de suplentes de Atlético: la fugaz convocatoria de Alexis Rad para enfrentar a Rosario Central

Rad, acostumbrado a alentar al “decano” desde las tribunas, de repente se encontró con una oportunidad impensada; más allá de que sabía que era difícil que termine sumando minutos. “En el estadio me dijeron que debía cambiarme, que iba a ir al banco. Me puse feliz y nervioso, pero lo intenté tomar con calma y disfrutar. En el calentamiento, no lo podía creer. Siempre lo iba a ver al equipo y ahora iba a estar en la cancha, con la gente cantando. Miraba a la tribuna y no lo podía creer”, expresó el jugador clase 2008.