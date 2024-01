El poder de una madre se puede mostrar en 27 minutos en un corto tucumano premiado

- Este corto surgió gracias a uno de los protagonistas, Alex Guersman. Nos conocimos en un trabajo práctico de la Facultad en 2017. Luego hicimos un spot publicitario y un año después me dijo que quería hacer una ficción y que yo la dirigiera. Como yo venía de hacer mi corto anterior, “Responsables”, Alex me dijo que se haría cargo de la financiación. Era tal su compromiso que hizo una venta de garaje y logró juntar el dinero. Cuando volvió de California (había ganado una beca de estudio) donde ya se recibió de actor, estuvo muy poco tiempo aquí y no pudimos comenzar a filmar. Todavía nos faltaban tareas de preproducción así que decidimos pasarlo para más adelante. Durante la pandemia, en 2020, regresó para estar con su familia varios meses y me volvió a escribir preguntándome si ya había hecho la historia. Le dije que era el momento para que lo retomemos teniendo en cuenta todas las precauciones por covid. Esta vez pude financiarlo junto con él y logramos juntar todo el equipo técnico y actoral.