Sinner hizo lo que Del Potro hubiese hecho para vencer a Djokovic

"Todavía no me dormí pero me pone nervioso ver a Nole incómodo. Sinner tiene que sostener este nivel como mínimo 2hs y si eso pasa puede ganar", fue lo que publicó Juan Martín Del Potro en X (ex Twitter). Promediaba la madrugada argentina cuando el tandilense escribió dando testimonio que miraba la semifinal entre Novak Dojokovic y Jannik Sinner.