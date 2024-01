San Luis posee todo lo necesario para unas vacaciones únicas

Si sos fanático de la naturaleza, no podés perderte la Villa de Merlo (a 740 km de nuestra capital). Es una de las localidades más visitadas en verano por el turismo. Sus paisajes -que tienen a las Sierras de los Comechingones de fondo- son el mayor atractivo; algunos sitios que no podés perderte son el Mirador del Sol sobre la punta de las cumbres, la Reserva Mogote Bayo -área protegida que cuenta con senderos y un jardín botánico serrano donde se pueden avistar cóndores-, el Salto del Tabaquillo o el yacimiento paleontológico Parque Provincial Bajo de Véliz. Según difunden, es el tercer mejor microclima del mundo; es decir, un paraje casi único en el mundo en que no se registran temperaturas extremas. Eso hace que Merlo también tenga una amplia oferta de Turismo Alternativo: hay paseos en 4x4, recorridos en altura con caballos y distintos circuitos de excursiones a parques nacionales y provinciales. Además, se realizan actividades deportivas como trekking, tirolesa, parapente, mountain bike y rappel; también se puede pescar, acampar y visitar minas y canteras abandonadas.