Pasan los años y el verano, pero quedan los artistas

“Las vacaciones suelen funcionar para todos, inclusive para los artistas. En enero y febrero, no suelen haber ni programación de salas ni estrenos, también porque son momentos donde se definen proyectos para el año, como también es mi caso, que me encuentro leyendo múltiples propuestas para definir la cartelera de nuevas obras de mis grupos. Además, las salas aprovechan para acondicionarse (en el ámbito oficial, así está pasando con el teatro municipal Rosita Ávila y con el Mercedes Sosa, de la Provincia). Este verano será particular ante los cambios propuestos en el área cultural desde el Poder Ejecutivo Nacional, que mantiene a los artistas alertas y movilizados. Un verano atípico en ese sentido”, describe el actor, productor y director Tannuré. Y agrega: “diría que el 99% de la actividad viene de proyectos del Ente Tucumán Turismo que lleva obras a San Pedro de Colalao, así como el Ente Cultural que visita distintas localidades con sus programas”.