La vez en la que una figura del fútbol argentino “pidió” un fernet en La Ciudadela

¿Por qué Brian Sarmiento “pidió un fernet en La Ciudadela?

Durante dicho enfrentamiento, Sarmiento era el encargado de patear los tiros de esquinas y tuvo un impensado cruce con un hincha de San Martín. “Voy a tirar un corner y me empiezan a llover botellas. En eso, veo que viene un líquido marrón. Cuando me pega en la cara, era fernet”, comienza relatando el volante para el programa La Comedia No Se Mancha.