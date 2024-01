Al fin se conoció por qué Rusherking dejó a la China Suárez La historia de amor de los dos artistas terminó en abril del año pasado.

El desgaste en la relación se evidenció en una crisis que se desencadenó aproximadamente dos semanas antes de la separación, según Etchegoyen. Las discusiones y las diferentes perspectivas sobre de la vida fueron aspectos clave que contribuyeron al deterioro de la relación entre la China Suárez y Rusherking, además de la diferencia de edad. “Sus prioridades no eran las mismas y no iban a modificarse, por eso se termina la relación. No tenían futuro”, agregó.