Un agente secreto retirado, obligado a volver a la acción

Adrián Suar vuelve en “Jaque Mate” a un territorio que conoce a la perfección y donde mejor se desempeña: la comedia de acción, con toques de suspenso.

El filme es el primer lanzamiento argentino taquillero del año, con un actor probado en esas lides. Como coprotagonista aparece la española Maggie Civantos en la producción dirigida por Jorge Nisco con un elenco internacional que completan el mexicano Eduardo Derbez, el israelí Tsahi Halevi, y los argentinos Benjamín Amadeo, Charo López, Mike Amigorena y Diego Cremonesi, y que fue filmada parcialmente en Mendoza. El guión está escrito por Leandro Calderone.

Suar compone a Duque, un agente secreto de una brigada internacional que resuelve crímenes, fraudes y ataques globales retirado hace años. Está retirado desde hace años en una isla del Delta, tras la muerte de su hermano en una misión que falló, pero su vida se altera cuando es secuestrada su joven sobrina.

Para liberarla, debe robar una fórmula científica de enorme valor y que pone en peligro la seguridad de todo el mundo, y entregarla a los delincuentes como parte del rescate exigido. Concretar esto requerirá de que vuelva a reunir a su antiguo equipo y planifique al detalle la operación, con todos los riesgos que conlleva, en una mezcla vernácula entre las aventuras de la saga de “Misión imposible” y las de “Los simuladores”, con engaños cruzados y todo en una carrera contra el reloj.

La realización está producida por Patagonik y Amazon Studios, en cuya plataforma de streaming desembarcará luego de su paso por las salas de cine. “Me propuse hacer una película de acción y ponerle mucho más el cuerpo que en los tiempos de ‘Comodines’, porque en ese momento era mucho más joven”, aseveró Suar en una entrevista de promoción con la señal TN. Para ponerse en forma, entrenó intensamente con Federico Cueva, quien diseñó las escenas de riesgo.

“Comodines” fue un gran éxito en 1997 con el fallecido Carlos Calvo, también dirigida por Nisco (colaborador habitual de Suar en su productora Polka y realizador de “Poliladron” entre otros títulos). El anterior paso del taquillero actor por el género fue en la pantalla chica a principios de este siglo, con “22, El loco”. Luego se volcó principalmente a la comedia romántica.

Suar protagonízó hace pocas horas un cruce con el presidente Javier Milei. El actor y productor se pronunció en contra de los cambios impulsados en la Ley Ómnibus contra la cultura y pidió por el Incaa, mientras que el mandatario lo refutó al asegurar que defendía “un privilegio” y que el Estado no iba a financiar “películas que no mira nadie”. “El debate necesita reflexión. Somos un país en el que el disenso tenemos que tolerarlo, tenemos que ser adultos en ese tipo de cosas. Lo que quise decir es lo que dije: que la cultura no se tiene que vaciar, en todo caso se tiene que mejorar”, agregó Suar.