Cano dijo que los aplazos en la Escuela de Policía de Tucumán dan cuenta de un fracaso educativo

Cano propone una reevaluación profunda de la Educación Secundaria, la evaluación de los Centros de Formación Docente y el redireccionamiento de fondos para capacitar a los docentes en servicio. Urgiendo a la Ministra de Educación a convocar a una mesa de diálogo, sostiene que la salida de esta crisis no puede ser individual y solicita la participación de todos los sectores involucrados. Concluyó instando a reconocer la gravedad del fracaso y actuar para modificar los resultados futuros, defendiendo que Tucumán no tendrá ciudadanos de derecho si no se prioriza la efectividad de los aprendizajes.