Tucumán de Gimnasia y Monteros Vóley van por todo

“En el ‘cambio por cambio’ supimos cómo sumar”, remarcó Reyes. Monteros Vóley sigue mostrándose como un equipo sólido, en el que ya no espera lo que el rival pueda plantear, sino que los lineamientos los pone el “naranja”. Cuando eso no puede mantenerse, como sucedió en el segundo set ante Tucumán de Gimnasia, los monterizos poseen las herramientas justas para tener respuestas. “Eso me pone contento porque el equipo rota y gana”, celebró el armador.