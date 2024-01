Ronaldo está lesionado y podría suspenderse el partido frente a Messi

La gran expectativa que había generado el choque pautado para el 1 de febrero entre Al-Nassr e Inter Miami se va diluyendo ante la posible cancelación del partido. Parece que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los dos futbolistas que dominan el deporte desde hace más de 20 años, no se enfrentarán como lo hicieron varias veces en duelos de la Liga de España. Es que el ex Real Madrid, según el medio Arabic Sports, sufrió una lesión en el gemelo izquierdo que le impedirá jugar durante varias semana. Si bien Ronaldo no confirmó en la conferencia de prensa lo que le sucede, los partidos en la ciudad de Shenzhen contra Shanghái Shenhua y Zhejiang FC del 24 y 28 de enero, respectivamente, ya fueron suspendidos.