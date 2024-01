Sinner: el rival que Djokovic no quería enfrentar en las semifinales del Abierto de Australia

El italiano, con sólo 22 años, sigue batiendo récords para el tenis de su país. El hito más reciente que firmó el número cuatro del mundo, llegó tras convertirse en el primer jugador italiano en alcanzar los cuartos de final en dos ocasiones en el torneo que se juega en Melbourne. Sinner no había competido esta temporada hasta el Abierto de Australia en el que todavía no ha cedido ningún set, promedia algo más de dos horas por partido, clave porque no es mucho tiempo en encuentros que se disputan a cinco sets y con altas temperaturas.