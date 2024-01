Federico Masso: “Estoy lejos de bajar los brazos en esta lucha”

- A la sociedad tucumana le digo que se quede tranquila, que mi familia, y en especial mi hija, no tiene nada que ver. Y eso es algo de sentido común. Si tuviera algo que ver con el robo de mercaderías no me autodenunciaría. ¿No le parece? No sería tan ingenuo. Estoy convencido que, junto con Osvaldo Jaldo, queremos combatir la corrupción, que es el camino para recuperar las instituciones, el de la transparencia y el de la decencia.