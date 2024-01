Un pintor deslumbra contando historias en las paredes de Concepción

Veliz cuenta que el trabajo de artista no es fácil en estos tiempos de crisis, pues no siempre tiene el reconocimiento que se merece. Además, la demanda no siempre es continua. De todos modos contó que ahora está en vía de concretar un proyecto con el municipio de Ushuaia. “Cada trabajo que me llega es un desafío nuevo que encaro con mucha dedicación. Es una tarea que tiene la impronta de tratar de conmover o sacudir el espíritu de la gente. Al fin y al cabo es un sentimiento que moviliza al que realmente se identifica como artista”, remató Brian.