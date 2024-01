Fue uno de los mejores centrales de la categoría el año pasado y llegó a San Martín de Tucumán decidido a dar el salto de calidad

Proveniente de Almirante Brown, el oriundo de Villa Luzuriaga (San Justo) no ocultó su emoción de ponerse la camiseta “rojiblanca” y renovar sus expectativas. Sobre todo, teniendo en cuenta que estuvo muy cerca de lograr el ascenso con el conjunto de la “fragata”. “Me sedujo el proyecto deportivo que tiene San Martín. Sé que es uno de los equipos más importantes de la categoría. Me parece que también necesitaba un cambio de aire y eso me iba a venir bien”, le explica a LA GACETA antes de recordar su año con Almirante. “Los partidos claves, como lo fue la final por el primer ascenso, se definen por pequeños detalles y nosotros no pudimos convertir las situaciones que tuvimos al comienzo. Independiente Rivadavia lo supo aprovechar y se quedó con ese duelo. Nos quedó un sabor amargo por no poder conseguir el objetivo”, se lamenta.