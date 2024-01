Julieta Poggio celebró a su manera la eliminación de Coti Romero del Bailando

Más adelante, agregó otros detalles a su análisis de la eliminación de la correntina. “Para mí la gente le pasó factura por algunas cositas que se mandó. Algunos dichos, lo que pasó con Zaira, eso no estuvo bueno. Para mí fue otra guerra esta, no tiene que ver con lo que había pasado en Gran Hermano anteriormente conmigo. La guerra del Bailando”, dijo entre risas. “Lo que pasó con Cris Vanadía también fue para mí algo que no le sumó a su imagen, pero bueno, ella es así, cuchillera”, disparó mirando a cámara con una sonrisa. “Ella es así cuchillera, tiene esa personalidad, que no le importa nada y así está donde está también”, sumó y aclaró que ella ya no quiere hablar de su excompañera. “No tengo por qué hablar de ella, de verdad, está todo bien”, cerró.