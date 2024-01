Cartas de lectores VII: Agua no potable en redes domiciliarias

En la Manzana 100 y alrededores del B° J. B. Terán estamos padeciendo falta de agua potable desde mediados de octubre de 2023. El problema empezó con falta de presión y luego se agravó cuando la SAT comenzó a hacer circular agua no potable por las tuberías. En nuestros domicilios obtenemos un líquido rojizo mezcla de agua con barro/ arcilla/ arenilla y vaya a saberse qué más que está dañando los electrodomésticos y trancando cañerías. Obviamente no es agua potable, ni se puede usar para cocinar, higienizarse, lavar ropa, etc., etc., lo que nos obliga a enfrentar gastos en agua embotellada, lavandería, etc., etc. Pese a hacer los reclamos telefónicos pertinentes ante la SAT, no obtenemos respuesta. Por tal razón, recurro a este medio para solicitar a la autoridad pertinente que intime a la SAT para que solucione el problema y que esta se abstenga de cobrar servicios que no ha prestado durante casi tres meses.