Cartas de lectores VI: La servilleta de Piatelli

Uno de los más famosos poetas tucumanos fue el Taficeño: Don Juan Eduardo Piatelli, Rematador y Diputado Provincial por la UCR, a quien conocí tomando un café en el antiguo Bar Oriente de la Avenida Leandro Alem, como también lo solía ver en el tradicional bar La Cosechera, ya sea con el cafecito o también con un vinito, y escribiendo siempre. Era un Poeta nato, quien haya escuchado las letras de sus canciones, notará que son secuelas de su propia vida, de sus amores. También escribió poesías sobre historia de personajes ilustres, historias, y relacionadas a su vida. En mi primer libro que edité, extraigo parte de los homenajes que le hiciera en vida La Peña El Cardón. Y, como una minucia, les transmito un pequeño versito que escribió precisamente en La Cosechera: Servilleta de papel, del Café La Cosechera, me has de extrañar cuando muera el No Quisiera Quererte, que escribí en tu cara de seda, servilleta de papel del Café La Cosechera.