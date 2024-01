Cartas de lectores V: No nos metan gato por liebre

Hace un par de días tuve que viajar a Montevideo. Tengo una hija viviendo ahí. Me sentí insultado como argentino cuando vi la cotización de nuestra moneda. Un peso argentino equivale a 0,02 centavos de peso uruguayo. Eso habla de nuestra dirigencia política y judicial, de nuestros políticos que nos han tomado de idiotas mientras que ellos se mueven en dólares. Sin embargo, Montevideo, está siempre igual, no progresa excepto algún negocio nuevo para los turistas. Esto significa que más allá de la estabilidad macroeconómica necesaria para vivir, son fundamentales los emprendedores. Los sueldos en Uruguay no son buenos aunque ellos no tengan inflación. Ojo, el crecimiento económico está en manos de nuestros emprendedores. Lo veo cuando regreso a Buenos Aires, con sus nuevos cafés, negocios, y la construcción siempre renovando los barrios. Pese a la crisis, Buenos Aires es luminosa. Dicho esto, quiero decirle al Presidente Milei que anular la protección a los glaciares y a los bosques nativos es un crimen. El presidente será un gran economista, pero debe defender nuestro patrimonio natural. Por otra parte, las economías regionales, deben ser cuidadas e incentivadas. El algodón, la caña de azúcar, el vino de Mendoza y San Juan, los biocombustibles, la pesca, son fundamentales en la recuperación económica. Que el estado achique más a la “casta” y recupere lo robado. Dejen a los emprendedores en paz, el mismo presidente habló de robo cuando se refirió a los impuestos.