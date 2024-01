Cartas de lectores II: Foro de Davos

El Foro Económico Mundial de Davos, es una organización internacional donde personas destacadas, empresarios, presidentes, y representantes de países desarrollados o en vías de desarrollo utilizan sus mejores argumentos, en promoción de sus gobiernos o de interés público para lograr consensos, acuerdos, convenios para explotaciones conjuntas con beneficios mutuos. Este año, los ejes temáticos propuestos fueron: a) El cambio climático; b) Avances de la inteligencia artificial; c) Conflictos internacionales y algunas cuestiones económicas de alcance mundial. Eso sí, los exponentes eran expertos conocedores de política internacional, diplomacia, y sobre todo de macroeconomía. No era el lugar adecuado para colocarse la toga y hablar en forma despectiva de una determinada política social, porque estaba frente a los ojos de quienes no les importa denostar al socialismo, sino encontrar buenos resultados. Creo sinceramente, señor Milei, que esta vez orinó fuera del tarro, como decimos los tucumanos cuando nos equivocamos.