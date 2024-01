Beckenbauer, donde el ataque rival se convertía en contragolpe

Pero Pelé era cercano. Beckenbauer era alemán y no había globalización, tele que nos diera partidos a toda hora y en cualquier lugar. No había internet. A Beckenbauer lo reconocíamos como un héroe de Copas Mundiales. Y, si a Diego Maradona le recordamos siempre ese pecho inflado de calidad y de orgullo, Beckenbauer tenía siempre su gesto de cabeza levantada. De líbero que, luego de cortar el avance rival, levantaba la cabeza ya sea para lanzarse él mismo al contragolpe o pasar largo a su compañero mejor ubicado. Los italianos habían hecho un culto del líbero (el defensor que sobraba), pero casi siempre en clave defensiva, fieles a su histórico cerrojo defensivo llamado “catenaccio”. Beckenbauer (que había nacido como volante) fue retrasado primero en su club (Bayern Munich) al puesto de líbero, pero no solo para defender, sino ante todo para liderar el contragolpe. Por eso su importancia, su influencia en la historia del fútbol mundial, su despedida el viernes en Alemania. El fútbol lo recordará siempre.