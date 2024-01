¿Les conviene asociarse a los hinchas de Atlético y San Martín?

Si comprar un abono es difícil, asociarse y comprar las entradas para cada partido también resulta beneficioso para el hincha. Tomando los valores de los últimos partidos de ambos equipos tucumanos en 2023, los socios consiguen sus boletos a mitad de precio que los no socios. En San Martín, para el partido contra Riestra los socios conseguían la entrada general a $1.700, y los no socios a $3.300; mientras que en Atlético, para el duelo ante Huracán, los socios debían pagar $2.700, y los no socios $4.500.