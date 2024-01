Tevez reconoció que, aunque hay gente que sufre, Milei va por buen camino

Después de reconocer que "Independiente hoy es mi casa" y que "un poco se rompió el apego con Boca", entro otros conceptos ligados al fútbol, Carlos Tevez se refirió a la actualidad del país. Su reflexión sobre el Gobierno del presidente Javier Milei, deja en claro que, hasta aquí, el técnico de Independiente lo aprueba. “Es un momento muy difícil”, dijo Tevez en Súper Mitre Deportivo. “Yo creo que este es el camino para cambiar algo, tengo esperanzas en Milei”, agregó. "Tenés que ser duro y fuerte”, estableció el ex jugador. En ese sentido, agregó: “aunque cueste, y sé que mucha gente esta sufriendo, ojalá este sea el camino que pueda cambiar algo”. El "Apache", que siempre se mostró cercano a las ideas del ex presidente de la Nación y de Boca Mauricio Macri que además mantiene diálogo con Milei desde que asumió, aclaró que no conoce personalmente al presidente.