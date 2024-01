El ejemplo de superación de Andújar, bicampeón del Dakar: "Era obeso, pesaba 108 kilos a los 15 años"

El residente de Lobos fue segundo en la especial del día y luego aventajó por 7' 59" a Giroud, única amenaza del argentino por la pelea por el trofeo. Fanático de los quads desde que su papá le regaló uno cuando tenía tres años, a Andújar le habían dicho que nunca podría tener una carrera exitosa conduciendo el vehículo de cuatro ruedas. "Mi viejo me dijo: 'sí, pero tenés que bajar de peso'. Y un amigo de mi viejo me dijo: 'ni en pedo gordo, mirá cómo estás, no vas a poder correr nunca'”, reveló en una entrevista con Infobae. "Yo era obeso de chico. Pesaba 108 kilos a los 15 años y un día fui a ver una carrera, el Enduro del Verano en Villa Gesell y le dije a mi viejo que me veía corriendo esa carrera y me veía andando bien", recordaba en la nota.