Elogio de la contradicción

Por caso, en estos 40 años de democracia se han sucedido gobiernos de las más diversas tendencias, inclusive bajo el mismo signo político. Raúl Alfonsín poco y nada tenía en común con Fernando de la Rúa (se enfrentaron en la interna de 1983 por la candidatura presidencial). Otro tanto puede decirse de Carlos Menem y Néstor Kirchner (compitieron uno contra otro en los comicios de 2003). Según el relato “K”, tampoco tenían mucho que ver entre sí Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Mauricio Macri no tenía filiación radical ni peronista. Consecuentemente, la defensa de las convicciones propias, y la demonización de las ajenas, ya son parte del paisaje politológico de cabotaje. Estos debates son una pasión nacional. No es coincidencia que los últimos 20 años hayan encumbrado a notables provocadores en oficialismos y oposiciones. Pero en Davos nadie se escandalizó por la diatriba del argentino, a pesar de que muchos países desarrollados están gobernados por coaliciones integradas por partidos socialistas, cuando no, directamente, por socialdemócratas.