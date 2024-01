De estar a un paso de firmar en Atlético Tucumán, a ser el hincha más reconocido de Juventud Unida de Tafí Viejo

El amor es volátil y, por momentos, suele aventurar a lugares inesperados a quienes lo sienten. Fue lo que le ocurrió a Maidana que, luego de años de jugar en Talleres, tuvo un desencuentro con la directiva e intentó desembarcar en otro club de la ciudad. “Pasado el tiempo quise irme a Juventud Unida de Tafí Viejo. Talleres pidió tres jugadores a cambio de mi pase y no me dejaron ir. Yo me enojé y me fui del club. Tomé la decisión de abandonar el fútbol, ya no tenía ganas de jugar. Ahí me dí cuenta de que quería ser hincha de Juventud”, sentencia.