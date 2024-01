Convivió con Brad Pitt y reveló una costumbre poco higiénica que tenía el actor

Las vivencias de Priestley y Pitt reflejan una perspectiva humilde y poco conocida de sus inicios en la industria del entretenimiento, una época de camaradería y sencillez previa a su estrellato que ayudó a cimentar las carreras que posteriormente desarrollarían. Y es que, después de sobrevivir a base de fideos instantáneos, Pitt ganó su primer Oscar como Mejor Actor de Reparto en 2019 por su papel en la cinta Once Upon A Time in Hollywood, además, hoy ostenta una fortuna de U$S400 millones de dólares incluso con la disputa legal que hoy enfrenta con su ex esposa Angelina Jolie tras su divorcio.