En vacaciones, la Casa Histórica recibe 1.000 turistas por día

Fernando se sumó para contar que una de las cosas que más está disfrutando es la gastronomía. “Yo soy fanático de la comida, me enamoré de la humita y todavía me faltan probar tamales”, comentó ya pensando en las próximas degustaciones que harán para luego adicionar una particular relación con su lugar de origen. “La humita se parece al tamal, solo que allá tenemos dos variantes: uno con hoja de plátano (banana) y otro con hoja de elote (choclo). Además, me doy cuenta de que acá en el norte se come más ají y picante, por lo que para todos los mexicanos es un respiro porque en el centro del país no se consume tanto”, reconoció.