Premios Emmys 2024: por qué faltaron algunos famosos en el homenaje “In Memoriam”

El segmento, empezó recordando al pionero de la televisión Norman Lear, el innovador productor más conocido por crear All in the Family, Sanford and Son, One Day at a Time, The Jeffersons, entre otras. Charlie Puth junto a The War and Treaty fueron los encargados de poner la música de fondo. Interpretaron "See You Again" para luego hacer la transición a "I'll Be There For You", histórica cortina musical de Friends, antes de mostrar a Matthew Perry en pantalla, cuya muerte, sucedida el 28 de octubre de 2023 en su casa, causó impacto mundial.