Ley ómnibus: gobernadores peronistas se reúnen para fijar postura

Sin embargo, en la previa, no hay confirmación de que todos los justicialistas estarán presentes. Por ejemplo, trascendió que el santiagueño Gerardo Zamora no sería de la partida, como tampoco el salteño Gustavo Sáenz. Tampoco ha confirmado su asistencia el tucumano Osvaldo Jaldo, que ha adoptado una posición moderada para seguir negociando con los funcionarios del presidente Javier Milei, particularmente por la restitución de fondos coparticipables de Ganancias y por la no derogación de la Ley del Azúcar, con el fin de evitar la importación de endulzante.