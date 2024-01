Video: Jey Mammón cruzó a Nazarena Vélez y amenazó con iniciarle un juicio penal

“No me dolió, me causó repugnancia todo lo que estaba diciendo”, afirmó. Y agregó: “Nunca se presentó en las mediaciones. Cuando no lo hacía era porque aducía que no vivía donde vivía y los abogados la llamaron tres veces. Ellos me dijeron que la causa posterior es un juicio penal y yo lo deje en stand by (en espera)”.