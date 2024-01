Pese a tener a sus dos equipos en acción, la felicidad no será completa para "El Lobo"

El panorama podría considerarse ideal con sus dos equipos jugando en casa para deleite de su hinchada. Pero no. "La institución está muy triste de no poder jugar el Tour masculino en la ciudad", afirmó Pablo Cerisola. El club encabezado por el ex jugador no pudo llegar a un acuerdo con Caja Popular, estadio donde "El Lobo" iba a recibir a los 10 equipos que juegan el principal torneo de vóley del país por lo que jugarán en Monteros. Las damas, como ya estaba planeado, jugarán en la cancha de San Miguel de Tucumán. "Hace unos 70 días nos reunimos con la gente de la Caja Popular que en esa reunión pidieron un millón de pesos por día. Es decir, siete millones porque son siete días. A partir de eso, empezamos a ocupar todo nuestro tiempo y voluntad para reunir el dinero", contó Cerisola. "Llegó el momento en donde tuve que tomar una decisión y les mandé un mensaje diciéndoles que les ofrecía dos millones de pesos y no me contestó ninguno. Está claro que no me lo quisieron alquilar porque hemos pasado de siete millones a directamente no contestarme el teléfono", dedujo el directivo lamentando lo que pasó.