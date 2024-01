Nuevos espacios públicos recuperados: se liberaron las veredas de la plaza San Martín

“La plaza es pública y tiene su espacio, tiene sus bancos, tiene sus plantas, tiene su césped para venir a caminar, a correr. Y las sillas de los bares interrumpen y a veces la gente no se queja porque ya está acostumbrada, pero si vos me preguntás, yo te digo que me parece perfecto lo que están haciendo, porque en los bares tienen sus espacios ya sea la vereda o dentro del mismo local con aire acondicionado”, dijo Rosa. “Yo creo que la plaza es de todos para todos”, expresó.