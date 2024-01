“Para los kioscos sí hay mercadería del Gobierno”, ironizó Luis Romano

“Para los kioscos si hay mercadería del gobierno”, ironizó Luis Romano, dirigente del MUP. Mientras, “seguimos sin recibir los recursos acordados con el gobierno provincial y a la espera de un canal de diálogo que de solución a este conflicto. Nosotros acordamos con el gobernador (Osvaldo Jaldo) algo y no se está cumpliendo, eso nos llevó a manifestarnos públicamente previo a que sus ministros cortarán todo diálogo con nuestras organizaciones. Desconocemos si fue orden del gobernador el no cumplir lo pactado o los ministros hacen lo que quieren, pero la gente saldrá pronto a la calle, el hambre no conoce de tiempos políticos y cada vez se hace más difícil para quienes somos dirigentes peronistas explicarle al pueblo y desligar la figura de (Javier) Milei a la del mandatario provincial por sus actitudes.