El cantante uruguayo de Gran Hermano que no sabe que sus temas son un éxito fuera de la casa

Encerrado en la casa, el artista desconoce que el tema es un hit

Afuera de la casa el tema también comenzó a resonar entre los seguidores y no tan seguidores de Bautista, y gradualmente el tema se fue convirtiendo en un hit de verano. Ahora mismo, la canción tiene más de un millón de reproducciones en las distintas plataformas, pero este detalle no menor es un desconocimiento para el ex “Toco para Vos.”