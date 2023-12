Con dos nuevos competidores, se completó el elenco de Gran Hermano

“Me dicen la Barbie camionera porque abro la boca y la arruino. Me dedico a las redes, al modelaje; no quiero laburar de contadora, estrés no. Mamá y papá militares, yo también quise ser militar en un momento, todo ese ambiente me encanta. Estoy en pareja hace siete años, con intermitencias. Mi novio me rebanca y me deja ser, no es celoso, y yo tampoco. Por estrategia, si es necesario, estaría con alguien”, sostuvo la flamante participante.