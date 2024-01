Recomendaciones para consumir menos sal y tener más salud

Una clave a tener en cuenta es que no se debe esperar síntomas o señales que indiquen que tenemos un mal hábito, porque muchas veces el cuerpo no las da. “Una de las mayores enfermedades que es la hipertensión arterial, es conocida como la enfermedad silenciosa. Uno no la siente, no la padece, no tiene otra forma de enterarse más que tomarse la presión todos los días, por lo que la descubrimos tarde”, comentó.