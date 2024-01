Marcó tres goles para Real Madrid, fue la figura del triunfo ante Barcelona, pero se quedó triste

El joven astro, al mismo tiempo, admitió aspectos de su juego y comportamiento que necesitan pulirse. “Acabo enfadando a los demás. A mí también y a mis compañeros. Tengo que mejorar”, añadió. El brasileño siguió siendo autocrítico sobre ciertas facetas de su actitud en el campo. “Yo no soy un santo. Hablo demasiado y hago regates que no se deben hacer. Pero estoy aquí para mejorar y para dar ejemplo a los niños. El míster (en referencia a Carlo Ancelotti) y mis compañeros me están enseñando lo que tengo que hacer”, manifestó, reconociendo abiertamente sus errores y su compromiso para superarlos.