Más incómodo que billete de Alberdi…

En noviembre de 2022, invitado por la Fundación Federalismo y Libertad, visitó esta provincia el ex presidente de Paraguay Federico Franco. En una entrevista, el ex periodista manifestó la particular emoción que le provocaba estar en Tucumán. Hacía mucho tiempo que quería conocer la tierra donde había nacido Juan Bautista Alberdi. El ex jefe de Estado recalcó que el tucumano era uno de los próceres argentinos más reconocidos, y probablemente el más querido por la nación paraguaya. ¿La razón? Su prédica irreductible contra la “Guerra Grande”, que es como en el hermano país llaman a la Guerra de la Triple Alianza. La conflagración, aquí conocida como “Guerra del Paraguay”, estalló a mediados de la década de 1860: tropas de Brasil, Argentina y Uruguay se enfrentaron contra las de Paraguay, país que sufrió escarnios y masacres todavía incalculables.