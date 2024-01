Cartas de lectores: gremialismo

La verdad que ver el vídeo de Vicente Ruiz arengando resistir, a prepararse para lo peor, una guerra civil justifica la realidad que vivimos los argentinos. Hace 40 años gobernados por una logia donde para pertenecer debes jurarle fidelidad entrega y sumisión, logia donde si lograste obtener beneficio para tu vecindario, club de fútbol, grupo barrial, significa obediencia debida. Olvidan que quienes están en la función pública manejan lo recaudado por el pago de nuestros impuestos. Es conocido por el ciudadano de a pie los aprietes que sufren quienes osamos alzar la voz, toda vez que ello sucede el funcionario cuestionado recurre a todas las vías posibles para intimidar y advertir al vecino “muerto de hambre” como gustan llamarle que explique el porqué de su accionar. Otros dirán; porque no recurrir a la justicia, todos funcionario es amigo de... La justicia y más la nuestra es afín al poder de turno, entonces ¿qué le queda al vecino común? Rezar y rogar no caer en las garras del fanatismo, perdón militancia para así no sufrir consecuencias. En cuanto al señor Ruiz quiero expresarle que muchos argentinos de bien estamos dispuesto a defender nuestro bendito país de cualquier trasnochado que ose agredir la República y no recurriendo a la violencia, pues la paz se defiende con paz.