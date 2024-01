Cartas de lectores V: pérdidas cloacales

He leído el editorial de LA GACETA “Una década para sanear las cloacas”. Aprovecho este espacio para opinar. Está científicamente probado que estas pérdidas constituyen un atentado contra la salud y la calidad de vida de la población. Son muchos los microorganismos patógenos que presentes en los fluidos cloacales que producen enfermedades como: síndrome urémico hemolítico, hepatitis, fiebre tifoidea, cólera, etc. Dentro de la población expuesta, los más vulnerables son los niños, las embarazadas y los ancianos. Las vías de contagios pueden ser orales, por la nariz, ojos, oídos y lesiones en la piel. El aire también puede ser un vehículo transmisor, por ejemplo cuando las ruedas de los vehículos pisan los charcos y por salpicadura producen un efecto parecido al aerosol, diseminando los organismos patógenos a los cuatro vientos. Otra vía importante para esparcir las bacterias coliformes (que provienen de la materia fecal) , son las que quedan adheridas al calzado , cuando se pisa los derrames que hay en la vía publica y que son transportados a diversos lugares como viviendas, oficinas, escuela, etc. No entiendo como ante estos riesgos, las instituciones y los funcionarios con competencia y responsabilidad en el control de la calidad de vida, del medio ambiente, de la salud, del turismo y de los derechos constitucionales ambientales de la población, nada hacen para detener y corregir estos derrames, que ya son endémicos y que tienen como únicos responsables a la SAT y a quien la controla: El Ersept. Según la legislación vigente, los derrames cloacales son residuos peligros y el contaminar es un delito. Esto lo saben y también lo huelen y lo pisan, los funcionarios y los miembros de los tres poderes del Estado tucumano, pero todo sigue igual. La institución que tiene la obligación de intervenir, es la Defensoría del Pueblo, pero hasta ahora permanece sorda ciega y muda. Por lo que sé, no hay personas reales denunciadas, investigadas, procesadas o condenadas por este delito. ¿Por qué será? A lo mejor será por el nepotismo, la corrupción, la negligencia, la permisividad, las componendas y otras malas yerbas que reinan en las tierras tucumanas. Aterra saber que en una década, recién habrá solución.