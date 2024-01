El calor y los precios

Hay que salir a la calle y recorrer personalmente la ciudad si uno quiere conocerla, dice García Morente; no es lo mismo estudiar un mapa que caminar sus calles. Con el libro en la mano salgo del bar al calor ardiente del casi mediodía y recorro la vieja terminal de ómnibus, me zambullo en el Bajo, atestado de puestos de vendedores, y subo después por la calle Crisóstomo Álvarez hacia el centro. Como un insecto pegajoso me persigue el rumor de la gente, que no deja de hablar del calor y de los precios, de cómo ambos aumentan sin freno. El ambiente parece enrarecido, como de fin del mundo. Me pregunto si García Morente habrá vivido circunstancias semejantes, si habrá conocido el eco de estos lugares, y si las Lecciones preliminares, mi libro de cabecera desde la adolescencia, el que me ha permitido opinar sobre casi todo en la vida con esa apariencia de erudición que dan los manuales y las enciclopedias didácticas, no serán una parcela desatendida de la escueta filosofía tucumana, porque el autor español vivió un año en Tucumán, en 1937, y enseñó filosofía en nuestra universidad, y de las notas taquigrafiadas de esas clases surgió el libro, otro de los regalos que dejó a nuestra vida intelectual sudamericana la Guerra Civil Española.