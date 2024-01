Dos “versiones” de la inflación y dos nociones del “shock”

Entre uno y otro extremo hay una realidad de responsabilidades repartidas. No por partes iguales, cabe anticipar. Para bucear en ella hay que partir de una distinción sutil, aunque trascendental. Concretamente, la inflación y el Índice de Precios al Consumidor no son, exactamente, la misma cosa. Claro está, a menudo no se los distingue y hasta se los emplea como sinónimos. En definitiva, la inflación es la que mueve los precios y el IPC, que registra ese movimiento, es lo que permite cuantificar la inflación. Sin embargo, la inflación es un proceso sostenido y de largo plazo. Mientras que el IPC es la variación en los precios de un mes a otro. Y presenta “estacionalidades”. Enero (mala noticia) es típicamente inflacionario. Febrero, en cambio, suele dar respiros (con excepciones, como la de 2023). Marzo, con la vuelta a clases, es otro mes de repunte de precios. Y un largo etcétera.