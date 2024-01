Cartas de lectores III: agua corriente sucia

El 5 de enero hicieron la limpieza de la pileta familiar, quedando impecable. Puse a completar el llenado y a las horas el agua se puso turbia, color verde amarronado, decantando muchísima basura. La manguera está conectada al agua corriente de toda la casa, es la misma que se usa para el baño, la cocina, limpieza y consumo. ¿Está bien que lleve tanta basura?, ¿que sea tan turbia y que haya cambiado el color de toda el agua que contenía la pileta? ¿Cómo recupero el líquido? Si cambio el agua, que sería un tremendo desperdicio, va a volver a suceder porque el punto es que el agua no es limpia ni inodora. Esto sucedido a muchas personas. Espero que de la SAT se contacte, como me dijeron al tomarme el reclamo. No consignó numero de queja ya que el empleado me dijo que no podía dármelo. Ah, las boletas al día.