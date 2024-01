Cartas de lectores: Aumento de la SAT

Debo reconocer que un aumento en la tarifa del agua es necesario por la importancia del vital líquido. Pero ahora una tarifazo del 200% en la actual situación de descontrol tributario que está atravesando el país, y mas en la provincia que está aplicando aumentos desmedidos en inmobiliario, automotor, etc., es demasiado. Esto es para aclarar algo que se publicó: “Según un estudio efectuado en el Ejecutivo, mientras la tarifa de la SAT se mantuvo inalterable desde diciembre de 2021, en ese mismo periodo, por ejemplo, el precio de la leche se cuadruplicó”. Sobrada razón con esa comparación, pero recuerdo primero: que cuando el Estado decidió que la boleta del agua pasara a ser mensual en lugar de la bimestral nadie dijo que tuvo un aumento del 100% en ese momento, porque el valor bimestral fue el mismo mes a mes. Segundo: hasta la boleta del octavo mes del 2022 venía con un valor normal, mes a mes, con el cargo fijo a $ 541,61. Pero, sorpresa, parece que no se acordaron del ‘aumentito’ del 19,81% que sufrió la boleta del noveno mes del 2022 pasando el cargo fijo a $ 648,37 hasta la última boleta de este año. Entonces si hubo aumento desde diciembre del 2021. Además me parece que deberían eliminarse todos los ítems que se imponen en las boletas de todos los servicios, en este caso son: Plan de Inversión Reposición (resolución 323/22) $ 212,10, Recupero Impositivo (resolución 323/22) $ 41,62, Tasa Retribución de Servicio de Regulación y Control (4%) $ 57,78. Así figuran en la boleta y el correspondiente IVA. Considero que estos ítems son de mero corte recaudatorio ya que los cuatros ítems representan en total el 49,9% del valor especifico de la prestación. Es una lástima que a la SAT, el órgano de contralor, no haya brindado aumentos progresivos, como tuvo durante este año EDET y mi anhelo, eso anhelo, es que esta última empresa no disponga un ‘aumentazo’ en los próximos días ya que hace poco se autorizó uno.