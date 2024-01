Estudiantes siente que con Enzo Pérez las cosas están en su lugar

Concretar la incorporación de Pérez no fue fácil. Según trascendió fue todo un operativo que llevó más de un año y medio. Más ambicioso se volvió el plan en 2023 cuando ya se sabía que Pérez no renovaría su contrato en River. Verón, ídolos, y ex compañeros suyos en la histórica Copa Libertadores 2009, fueron los que impulsaron a que el mediocampista volviera.