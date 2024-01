Cesantías en el Estado: "No nos van a amedrentar", respondió Luis Romano

Ante esos dichos, el dirigente del MUP contestó: "No vamos a callarnos, quizás eso es lo que les molesta cuando debería, al menos, verlo como una actitud de respeto y coherencia política. No hay nada peor que un tibio, un indiferente o un antiperonista obsecuente, y de esos tiene muchos alrededor hoy. Seguramente, los mismos que montaron un operativo con cientos de policías, móviles y recursos del pueblo para que no lleguemos a la plaza a expresarnos. No sé a qué temen quienes dieron la orden. Seguramente, no fue un peronista porque el peronismo siempre respetó la democracia y la libertad de expresión", enfatizó mediante un comunicado.