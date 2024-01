Cartas de lectores II: Valles Calchaquíes

Un sesgo de tremenda frustración invade a las comunidades de los Valles Calchaquíes, pues las mismas se habían ilusionado grandemente con el inicio de la obra de ensanchamiento y repavimentación de la ruta 307, en los tramos “El Infiernillo-Ampimpa y desde este paraje hasta el empalme con ruta nacional 40 en Quilmes. Fueron años de reclamos reiterados e infructuosos, de esgrimir sobrados argumentos para viabilizar tal petición, para demostrar la imperiosa e impostergable realización de la obra, por la significación de desarrollo y progreso que traería aparejado para nuestra región siempre olvidada. Una gran esperanza y mucho beneplácito había producido su inicio, traducido en la concreta ejecución de unos cuantos kilómetros desde Amaicha hasta cerca de Ampimpa, como así también en una pequeña parte del infiernillo en dirección norte. Hoy sentimos una gran desilusión por la paralización de la obra desde la primera semana de diciembre. Ello enmarcado en un silencio de radio del Gobierno provincial que no da ninguna señal de que está sucediendo, todo trasluce en comentarios extraoficiales de distinto tenor que producen mayor desazón, que desalientan y crean desesperanza. Que poco que nos duró la alegría y satisfacción que nos había generado el anuncio de la obra y su inicio, la expectativa de crecimiento y progreso en todos los ordenes, etc. Pero como no podía ser de otra manera, una vez más se imponen los intereses de los poderes concentrados de la economía, que lógicamente priorizan el financiamiento de sus negociados, la fuga de capitales, por sobre una obra pública como la que nos ocupa beneficiosa para todo el pueblo.